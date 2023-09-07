Mersin'de otomobil çarpması sonucu 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu 8 yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.