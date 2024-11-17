Mersin'de Otomobil Bariyere Çarptı: 4 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Y.D. idaresindeki otomobil bariyere çarparak kaza yaptı. Olayda 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Y.D. idaresindeki 34 EHJ 658 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Takbaş mevkisinde bariyere çarptı.
Kazada araçtaki Y.D. ile 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.