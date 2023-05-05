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Mersin'de otobüsle minibüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Mersin'de otobüsle minibüs çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsle minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsle minibüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Mustafa Ş. idaresindeki 27 YG 540 plakalı otobüsle Hasan K. yönetimindeki 34 BSZ 711 plakalı minibüs, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Karakütük mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenerek yol kenarına devrilen minibüsteki sürücü ile 7 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Gaziantep Tarsus Mersin Güncel Haberler

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