Mersin'de Otobüs Yangını: 30 Yolcu Tahliye Edildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen yangında, seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünün motor bölümü alev aldı. Otobüs sürücüsü, 30 yolcuyu güvenli bir şekilde tahliye ederek durumu yetkililere bildirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan şehirler arası yolcu otobüsünde hasar oluştu.
S.S. idaresindeki 01 ANG 987 plakalı otobüsün motor bölümü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde alev aldı.
Aracı güvenlik şeridinde durduran sürücü, 30 yolcuyu tahliye edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.