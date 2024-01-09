Mersin'de Otobüs Terminalinde 56 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Mersin'de otobüs terminalinde düzenlenen operasyonda, 56 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sentetik ecza sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüpheli yakalandı ve kolilerde uyuşturucu etkili haplar bulundu.
Mersin'de otobüs terminalinde düzenlenen operasyonda, 56 bin uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden sentetik ecza sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen şüpheli A.Y, yük arabasına yüklediği kolileri terminalin emanet bölümüne götürdüğü sırada yakalandı.
Kolileri inceleyen ekipler, 56 bin uyuşturucu etkili hap buldu.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.