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Mersin'de Otobüs Kazası: 9 Ölü, 30 Yaralı

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Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Kazada, Marmaris'ten Mardin'e giden Dilmenler Mardin firmasına ait otobüs bariyere çarparak devrildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Marmaris'ten Mardin'e giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen Dilmenler Mardin firmasına ait 47 NA 767 plakalı otobüs, D-400 kara yolunun Yenikaş Mahallesi yakınında bariyere çarpıp devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, 30 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralılar ambulanslarla Aydıncık Devlet Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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