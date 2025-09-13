Mersin'de Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 3 Ölü, 7 Yaralı

MERSİN'in Mut ilçesinde, yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Mut ilçesi ile Karaman kara yolu Burunköy mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları belirlemeyen yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyon çarpıştı. Kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, kamyondaki kavunların da yol kenarına dağıldığı görüldü.

Haber: Murat SÖZERİ/MUT (Mersin),