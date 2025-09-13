Mersin'de Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 3 Ölü, 7 Yaralı
Mersin'in Mut ilçesinde yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kaza, öğle saatlerinde, Mut ilçesi ile Karaman kara yolu Burunköy mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları belirlemeyen yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyon çarpıştı. Kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, kamyondaki kavunların da yol kenarına dağıldığı görüldü.
Haber: Murat SÖZERİ/MUT (Mersin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel