Mersin'de Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 3 Ölü, 7 Yaralı
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyon çarpıştı. Kaza sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Mut ilçesi ile Karaman kara yolu Burunköy mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları belirlemeyen yolcu otobüsü ile kavun yüklü kamyon çarpıştı. Kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, kamyondaki kavunların da yol kenarına dağıldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
