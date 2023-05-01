Mersin'de otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, otobüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirtilmeyen 46 AK 453 plakalı yolcu otobüsü, D-400 kara yolu Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki kavşakta, Mustafa Durmaz yönetimindeki 01 EDH 82 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, Durmaz'ın, aracında sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkarttı.
Ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Durmaz, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Güncel