Mersin'de oto yıkamacıda 4 gencin cesedi bulundu

Mersin'de oto yıkamacıda 4 gencin cesedi bulundu
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Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir oto yıkamacıda 4 gencin cesedi bulundu.

Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir oto yıkamacıda 4 gencin cesedi bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Şehit Burak Yılmaz Polis Merkezi ekipleri, arkadaş olan çocuklarına ulaşamayan ailelerin ihbarı üzerine Sağlık Mahallesi'ndeki oto yıkamacıya gitti.

İş yerine giren ekipler, çalışır vaziyetteki otomobilin içerisindeki dükkan sahibi Arda G. (22) ile arkadaşları Yiğithan U. (25) ve Abdulvahit B'nin (24) yanı sıra lavabo önündeki Batuhan A'nın (18) yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, iş yerindeki bir köpeğin de telef olduğunu tespit etti.

Oto yıkamacıdaki incelemede, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve tabanca ele geçirildi.

İlk tespitlere göre vücutlarında ateşli silah yaralanması bulunmayan gençlerin cenazeleri, incelemenin ardından Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Darabası kapalı olan iş yerinde uyuşturucu kullanımı veya egzoz gazı zehirlenmesi nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri değerlendirilen gençlerin kesin ölüm sebebi, otopsi sonucu belirlenecek.

Öte yandan, yaşamını yitiren gençlerden ikisinin, park halindeki otomobili oto yıkamacının içerisine sürmeleri güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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