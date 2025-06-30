Mersin'de Otluk Alanda Yangın Söndürüldü
Mersin'in Aydıncık ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Mersin'in Aydıncık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.
Kaynak: AA / İbrahim Gök - Güncel