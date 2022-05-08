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Mersin'de otizmli çocuklar yararına resim sergisi açıldı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de otizmli çocuklar yararına resim sergisi açıldı

Tarsus ilçesinde otizmli çocuklar yararına resim sergisi açıldı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus ilçesinde otizmli çocuklar yararına resim sergisi açıldı.

İlçede bir kafede "Farkındalığı paylaş" sloganıyla açılan sergide Özlem Küçük'e ait 72 tablo bulunuyor.

Küçük, yaptığı açıklamada, farkındalık amacıyla açılan sergiye gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirtti.

Tarsus Otizm Derneği Başkanı Fatih Düzenli de Özlem Küçük'e bu anlamlı davranışı dolayısıyla teşekkür ederek, "Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmli bireylerde tüm insanlar gibi sevgiyi, mutluluğu, hüznü ve acıyı hisseder ama kendilerini ifade etmekte zorlanırlar. Herkes gibi onlarında duyguları, düşünceleri ve yasal hakları var." diye konuştu.

Sergi, 15 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Tarsus, Otizm, Güncel, Haberler

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