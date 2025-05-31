Mersin'de Otizmli Çocuklar İçin Neşeli Tekne Turu Düzenlendi

Mersin'de Otizmli Çocuklar İçin Neşeli Tekne Turu Düzenlendi
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Silifke'de düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklar ve aileleri, Türkiye Otizm Meclisi ve Otizm Dernekleri Federasyonu koordinasyonuyla tekne turuna katıldı. Eğlenceli bir gün geçiren katılımcılar, şarkılar eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Mersin'in Silifke ilçesinde otizmli çocuklar için tekne turu düzenlendi.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Türkiye Otizm Meclisi ve Otizm Dernekleri Federasyonu koordinasyonuyla Türkiye'nin farklı illerinden gelen otizmli çocuklar ve aileleri için Silifke Altuğ Verdi Gençlik Merkezi'nde kamp gerçekleştirildi.

Kamp programı kapsamında otizmli çocuklar aileleriyle tekne turuna katıldı.

Tekne turunda otizmli çocuklar ve aileleri şarkılar eşliğinde eğlendi.

Etkinliğe katılan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek de çocuklarla yakından ilgilendi.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
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