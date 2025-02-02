Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı

Mersin'de Otellere Yangın Riski Denetimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de itfaiye ekipleri, yangın riskine karşı otellerin odaları, koridorları, yangın merdivenleri ve yağmurlama sistemlerini denetledi. Ekipler, otel mutfakları, kazan daireleri ve çamaşırhanelerini kontrol ederek, otel yöneticilerine yangın önlemleri konusunda uyarılarda bulundu.

Mersin'de itfaiye ekipleri yangın riskine karşı otellerde denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetledikleri otellerdeki odalar ile koridor, yangın merdiveni ve yağmurlama sistemini inceledi.

Ekipler, tesislerin mutfak, kazan dairesi ve çamaşırhanelerini de kontrol etti.

Çalışmada, otel yöneticilerine ve çalışanlarına yangın riskine karşı uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Dairesi Başkanlığı Uygunluk ve Ruhsat Şube Müdürü Halil Öztunç, "Geçen ay 314 iş yerinin kontrolü yapıldı ve rapor düzenlendi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
img

Muğla açıklarında korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
img

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
img

Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Araçlar kül oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

Aslan bombayı patlattı! Dünyaca ünlü futbolcu ilk mesajı uçaktan verdi
260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı

İdrarını içerek yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı
TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon

TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var

Otoyolu cehenneme çeviren kaza! Araçlar kül oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.