MERSİN'DE ORTODOKS KİLİSESİ'NDE NOEL AYİNİ YAPILDI Güncel Haberler MERSİN'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin yapıldı. MERSİN'de Rum Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin yapıldı. Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan kilisedeki ayini Peder İspir Coşkun Teymur yönetti. Teymur, Hıristiyan vatandaşlarla dua ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan vatandaşlar, mum yakıp dualar etti. Kilisedeki ayin sonunda katılımcılar, birbirlerinin Noel'ini kutladı. Ayine Hıristiyan cemaatinin yanı sıra kent protokolü de katıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Noel Güncel Haberler

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