Mersin'de Ormanlık Alanlarda Yangın Denetimi Yapıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, orman yangınlarına karşı ormanlık alanlarda denetimler gerçekleştirildi. Orman personeli ve jandarma ekipleri, yüksek yangın riski taşıyan yeşil alanları kontrol etti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yangınlara karşı ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirildi.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, orman personeli ve jandarma ekiplerince yangın riskinin yüksek olduğu yeşil alanların kontrol edildiği belirtildi.
Açıklamada, ormanlık alanlardaki denetimlerin süreceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel