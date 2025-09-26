Haberler

Mersin'de Ormanlık Alanda Gömülü Ceset Bulundu

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde güvenlik güçleri tarafından ormanlık alanda gömülü bir ceset bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde ormanlık alanda toprağa gömülü ceset bulundu.

Kaburgediği mevkisindeki ormanlık alanda, güvenlik güçlerince toprağa gömülü ceset olduğu tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
