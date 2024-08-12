Mersin'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopterleri ve arazözlerle müdahale ediliyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışması sürüyor.