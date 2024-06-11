Mersin'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Mersin'in Mut ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hocalı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Mersin'in Mut ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hocalı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.