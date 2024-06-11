Mersin'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Mut ilçesinde Hocalı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopterler, arazözler ve su ikmal araçlarıyla yangına müdahale etti. Alevler kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları başladı.
Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Hocalı Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 helikopter, 7 arazöz ve 2 su ikmal aracı sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.