Mersin'de ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin cenazesi defnedildi - Haberler

Mersin'de ormanlık alanda cesedi bulunan kişinin cenazesi defnedildi
AA - Güncel
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Mersin'in Erdemli ilçesinde, 3 Mayıs'ta kaybolan ve ormanlık alanda cesedi bulunan 54 yaşındaki Mahmut Saat'in cenazesi toprağa verildi.
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, 3 Mayıs'ta kaybolan ve ormanlık alanda cesedi bulunan 54 yaşındaki Mahmut Saat'in cenazesi toprağa verildi.
Erdemli Devlet Hastanesinde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen Saat'in cenazesi, Tömük Mahallesi'ne getirildi.
Cenaze, kılınan namazın ardından Tömük Yeşildere Mezarlığı'nda defnedildi.
Olay
Mersin'i Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Saat'in, 3 Mayıs'ta eve gelmemesi üzerine, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbarın ardından jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.
Saat'in cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu.
AA / Güncel