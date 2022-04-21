Mersin'de ormanda kestiği ağaç üzerine devrilen işçi yaralandı - Haberler

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Mersin'de ormanda kestiği ağaç üzerine devrilen işçi yaralandı

AA - Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de ormanda kestiği ağaç üzerine devrilen işçi yaralandı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde, ormanlık alanda kestiği ağaç üzerine devrilen işçi yaralandı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde, ormanlık alanda kestiği ağaç üzerine devrilen işçi yaralandı.

Geçen yıl ilçede meydana gelen orman yangınlarından etkilenen Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki alanda yürütülen çalışmalarda görevli Hasan Ağırtaş'ın (31) kestiği ağaç üzerine devrildi.

Ağırtaş'ın ağacın altında kaldığını gören diğer işçiler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, arazinin engebeli olması nedeniyle yaralı Ağırtaş'ı sedyeyle bulunduğu yerden çıkarıp ambulansa taşıdı.

Ağırtaş, ambulansla Aydıncık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Serkan Avci - Güncel

Mersin, işçi, Güncel, Haberler

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