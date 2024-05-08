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Mersin'de Orman Yangınlarına Müdahale Semineri Verildi

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Mersin'in Gülnar ilçesinde Alperen Ulupınar Kültür Merkezi'nde orman yangınlarına müdahaleye yönelik seminer düzenlendi. Seminerde, orman yangınlarının önlenmesi ve müdahale teknikleri hakkında bilgi verildi. Gülnar Mut ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de seminere katıldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangınlarına müdahaleye yönelik seminer verildi.

Alperen Ulupınar Kültür Merkezi'nde katılımcılara, orman yangınlarının önlenmesi ve olası yangınlarda müdahale tekniklerine yönelik bilgi aktarıldı.

Seminere, Gülnar Mut ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Gülnar Mersin Mut Çevre Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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