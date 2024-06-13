Mersin'de Orman Yangınlarına Karşı Vatandaşlara Uyarı
Mersin'in Gülnar ilçesinde orman ekipleri, yangınlara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşlara uyarı yaptı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının artması dolayısıyla arazöz ve ilk müdahale araçlarıyla mahalleleri gezdi. Yaptıkları anonslarda ormanlık alanların yakınında ateş yakılmamasını isteyen ekipler, duman görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi gerektiğini anlattı. Ekipler, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Mersin'in Gülnar ilçesinde orman ekipleri, yangınlara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşlara uyarı yaptı.
Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklığının artması dolayısıyla arazöz ve ilk müdahale araçlarıyla mahalleleri gezdi.
Yaptıkları anonslarda ormanlık alanların yakınında ateş yakılmamasını isteyen ekipler, duman görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi gerektiğini anlattı.
Ekipler, vatandaşlara uyarılarda bulundu.