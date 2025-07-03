Mersin'de Orman Yangınları: Mut'ta Müdahale Sürüyor
Mersin'in Mut ilçesinde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlarla başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Ekipler, yangını karadan ve havadan kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Gülnar'da ise çöp alanında çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü.
MERSİN'in Mut ve Gülnar ilçelerinde orman yangını çıktı. Gülnar'da yangın kısa sürede söndürülürken, Mut ilçesindeki yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Mut ilçesinin Hisar Mahallesi'nde elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlarla ağaçlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ormana sıçradı. Mahallede çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, ormandaki yangına Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmaları karadan ve havadan sürdürülüyor.
Öte yandan, Gülnar ilçesinde Saray Mahallesi'nde bulunan çöp alanında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Ormana sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. (DHA
Haber: Murat SÖZERİ-Kamera: MERSİN,