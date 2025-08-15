Mersin'de Orman Yangınları Devam Ediyor

Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangını üçüncü gününde, Anamur ilçesindeki yangın ise ikinci gününde sürüyor. Silifke'de 984 hane tahliye edildi, müdahaleler devam ediyor.

MERSİN'in Silifke ilçesindeki orman yangınına 3'üncü gününde, Anamur ilçesindeki orman yangınına ise 2'nci gününde müdahale devam ediyor.Silifke ilçesinde önceki gün 3 noktada orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Işıklı, Kırtıl, İmamuşağı, Balandız, Akdere ve Çamlıca mahallelerinde tedbir amaçlı 984 hanede 1864 kişi tahliye edildi. Yangının 3'üncü gününde ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Dün Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde çıkan orman yangını da devam ediyor. Tedbir amaçlı Ovabaşı Mahallesi'nin boşaltıldığı yangına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

Haber: Atikike Ceylan KAÇAR-Mehmet OKUR-Murat SÖZERİ-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
