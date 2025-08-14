Mersin'de Orman Yangınları: 1864 Kişi Tahliye Edildi

Mersin'in Silifke ve Anamur ilçelerinde çıkan orman yangınları nedeniyle 1864 kişi tahliye edildi. Vali Atilla Toros, yangınlarla ilgili tedbirlerin alındığını ve yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

1864 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mersin Valisi Atilla Toros, dün 3 ayrı noktada orman yangını çıkan Silifke ilçesinde incelemelerini sürdürdü. Yetkililerden bilgi alan Vali Toros, "11 hava, 373 kara aracı ve 1016 personel ile sahadayız. Işıklı, Kırtıl, İmamuşağı, Balandız, Akdere, Çamlıca mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Toplamda 984 hanede 1864 kişi tahliye edildi. Vatandaşlarımız için pansiyonları hazırladık. Yangında şu ana kadar dumandan etkilenen 1 personel ve 16 vatandaşa tıbbi müdahalede bulunuldu. Taburcu edildi. Şu ana 53 hane yangından zarar gördü" diye konuştu.

ANAMUR İLÇESİNDE DE YANGIN ÇIKTI

Öte yandan Vali Toros, Anamur ilçesinde de orman yangını çıktığını bilgisini verdi. Korucuk Mahallesinde yeni bir yangın olduğunu kaydeden Vali Toros, "18 araçla müdahaleye başladık. 2 helikopterimiz havada müdahale ediyor. 2 helikopterimiz de yolda. Ovabaşı Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı" dedi.

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Murat SÖZERİ-Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
