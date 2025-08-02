Mersin'de Orman Yangınına Sebep Olan İki Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Orman Yangınına Sebep Olan İki Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'in Anamur ilçesinde, benzin dökerek ormanlık alanda yangın çıkartan iki şüpheli tutuklandı. Jandarma, şüphelilerin akaryakıt istasyonundan benzin almasını tespit etti.

Mersin'in Anamur ilçesinde benzin döktükleri ormanlık alanda yangın çıkaran 2 şüpheli tutuklandı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Ağustos'ta Demirören Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ilişkin çalışma yapıldı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu bir akaryakıt istasyonundan aldıkları benzinle ormanı ateşe verdikleri belirlenen S.K. (33) ve S.Y. (29) gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılardan birinin istasyondan pet şişeyle benzin alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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