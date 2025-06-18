Mersin'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Mersin'in Erdemli ilçesinde Elbeyli Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve bölgeye ekipler sevk edildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Elbeyli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 arazöz, 2 su tankı, yangın söndürme helikopteri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel