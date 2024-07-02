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Mersin'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

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Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile helikopter, 5 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Köseçobanlı Mahallesi Karınbelen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile helikopter, 5 arazöz ve su ikmal araçları sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bal ormanı vasfı bulunan alandaki bazı arı kovanları yangında zarar gördü.

Bölgedeki rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

Kaynak: AA / Güncel

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