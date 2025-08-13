Mersin'de Orman Yangını Nedeniyle Üç Mahalle Boşaltıldı
Silifke ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı. Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinde yerleşim yerleri tedbiren boşaltıldı. Yangınla mücadele sürüyor.
3 MAHALLE BOŞALTILDI
Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılırken, kırsal Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinde yerleşim yerleri tedbiren boşaltıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel