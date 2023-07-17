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Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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Mersin'in Mezitli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Cemilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine alana, yangın söndürme helikopteri ve uçağı ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Mersin'in Mezitli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Cemilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, yangın söndürme helikopteri ve uçağı ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Mezitli Mersin Güncel Haberler

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