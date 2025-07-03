Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Mersin'in Gülnar ilçesinde çöplükte başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Saray Mahallesi'ndeki çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 3 su tankı yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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