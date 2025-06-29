Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını, karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın, Hacıbahattin mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.
Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle söndürüldü.
Aydıncık-Gülnar kara yolu Hacıbahattin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 3 su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması da yapıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Gök - Güncel