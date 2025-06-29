Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını, karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın, Hacıbahattin mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını karadan müdahaleyle söndürüldü.

Aydıncık-Gülnar kara yolu Hacıbahattin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 3 su tankı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması da yapıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Gök - Güncel
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı

Fenerbahçe'den yılın bombası! Napoli ile görüşmeler başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Alevlerin arasında kalan orman ekibi son anda kurtuldu

Alevlerin arasında kaldılar! Orman ekibi son anda böyle kurtuldu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Bakan Tunç: Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle boşaltıldı

Cezaevi boşaltıldı, yüzlerce mahkum çevre illere nakledildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.