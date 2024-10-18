Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Erdemli ilçesindeki yangın, havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahalelerle başarılı bir şekilde kontrol altına alındı. Yangının nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Gücüş Mahallesi Sarılar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz, su tankları, iş makineleri ile çok sayıda personel sevk edildi.
Jandarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.