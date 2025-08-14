Mersin'de Orman Yangını: Evler ve Ağaçlar Yanarak Yok Oldu
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle birçok ev ve ağaç yanarken, tedbir amacıyla boşaltılan bölgelerde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının mağduru Nazif Türker durumun çaresizliğini dile getirdi.
YANAN EVLER GÖRÜNTÜLENDİ
Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangınına müdahale 2'nci gününde de sürerken, Kırtıl Mahallesi'nde tedbiren boşaltılan ve alevlerin içinde kalan evler görüntülendi. Kullanılamaz hale gelen evlerde, ekipler tarafından soğutma çalışması yapılıyor. Evi ve ağaçları yanan Nazif Türker (64), "Yangın burada çıktı. Evlerimiz, binlerce ağaçlarımız yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Çaresiziz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel