Mersin'de Orman Yangını Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde 13 Ağustos'ta çıkan orman yangınına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, yangının çıkış nedenleri, müdahale süreci, kullanılan hava ve kara araçlarının etkinliği ile koordinasyon çalışmaları görüşüldü.

Yangınlara karşı mücadele kapasitesinin artırılması ve yanan alanların en kısa sürede yeniden ağaçlandırılması için kararların alındığı toplantıda süreç hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Silifke'deki orman yangınında son ateş sönene kadar fedakarca görev yapan tüm ekibe teşekkür ederek, "Amacımız, bu tecrübelerden çıkarımlarda bulunarak daha güçlü ve hazırlıklı bir şekilde yangın sezonuna devam etmektir." ifadesini kullandı.

Silifke ilçesinde Balandız ve Kırtıl Mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan yangın 16 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı. Bölgede su borusu için kaynak yaparken yangına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.