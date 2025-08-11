Mersin'de Orman Yangını Çıktı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde çıkan orman yangınına çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.İlçedeki Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde, saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, yangın söndürme helikopteri ile Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

