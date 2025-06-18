Mersin'de Orman Yangını Çıktı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde Elbeyli Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale etmek için çok sayıda yangın söndürme ekibi gönderildi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Erdemli ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri ve yoğun dumanı fark eden mahalleli, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı helikopter, çok sayıda arazöz, su tankeri ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için müdahaleye başladı.

Haber: Mehmet DOĞANER - Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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