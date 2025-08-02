Mersin'de Orman Yangını Çıkaran İki Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'in Anamur ilçesinde kasten orman yaktığı belirlenen iki şüpheli, benzin almak için akaryakıt istasyonuna girdikleri anların güvenlik kamerasına yansımasıyla yakalandı ve tutuklandı.

1) MERSİN'DE ORMAN YAKMAK İÇİN BENZİN ALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

MERSİN'in Anamur ilçesinde kasten orman yaktığı belirlenen Sinan Kedi ve Serkan Yıldız, gözaltına alındı. Şüphelilerin akaryakıt istasyonundan şişelerle benzin aldıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Demirören Mahallesi Çamlıpınar Tenzile mevkisinde dün orman yangını çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler, büyümeden söndürüldü. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme sonucunda, bir akaryakıt istasyonundan şişelerle benzin alan Sinan Kedi ve Serkan Yıldız'ın yangın çıkardığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, saklandıkları adreste gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Kedi ve Serkan Yıldız, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı. Diğer yandan şüphelilerin akaryakıt istasyonundan şişelerle benzin aldıkları anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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