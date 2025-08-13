Mersin'de Orman Yangını: 3 Ayrı Noktada Alevler Yükseldi

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangınları için çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

1) MERSİN'DE 3 AYRI NOKTADA ORMAN YANGINI

MERSİN'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasında kalan bölgede, öğle saatlerinde 3 ayrı noktada henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

