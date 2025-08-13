Mersin'de Orman Yangını: 190 Kişi Tahliye Edildi

Mersin Valisi Atilla Toros, Silifke ilçesinde meydana gelen orman yangını nedeniyle 90 haneden toplam 190 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Yangına müdahale sürüyor ve şu ana kadar yaralı ya da can kaybı bulunmuyor.

190 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mersin Valisi Atilla Toros, 3 ayrı noktada orman yangını çıkan Silifke ilçesine giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Toros, "Yangın nedeniyle Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinin ardından Çamlıca Mahallesi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına 9 hava, 122 kara aracı ve 344 personel ile müdahale ediliyor. Şu ana kadar 90 hanede 190 kişi tahliye edildi. Vatandaşlarımız geceyi Silifke ilçesine bağlı pansiyonlarda geçirecek. Yangında şu ana kadar yaralı ve can kaybımız yok" dedi.

