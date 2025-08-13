Mersin'de Orman Yangını: 190 Kişi Tahliye Edildi
Mersin Valisi Atilla Toros, Silifke ilçesindeki orman yangınlarına müdahale etmek üzere bölgeye gitti. Yangın nedeniyle birkaç mahalle tahliye edilirken, yangına 9 hava ve 122 kara aracı ile 344 personel müdahale ediyor. Şu ana kadar 190 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi.
190 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Mersin Valisi Atilla Toros, 3 ayrı noktada orman yangını çıkan Silifke ilçesine giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Toros, "Yangın nedeniyle Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinin ardından Çamlıca Mahallesi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangına 9 hava, 122 kara aracı ve 344 personel ile müdahale ediliyor. Şu ana kadar 90 hanede 190 kişi tahliye edildi. Vatandaşlarımız geceyi Silifke ilçesine bağlı pansiyonlarda geçirecek. Yangında şu ana kadar yaralı ve can kaybımız yok" dedi.
