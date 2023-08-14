Mersin'de Orman Yangını

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

1)MERSİN'DE ORMAN YANGINI

MERSİN'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıkan yangın havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı

İlçeye bağlı Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi mevkindeki ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için 30 arazöz ile karadan, 5 helikopter ile havadan müdahale başlattı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 5 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, zarar gören alanın ise hava aydınlandığında belli olacağı bildirildi.