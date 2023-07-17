MERSİN'DE ORMAN YANGINI

Mersin'in Gülnar ilçesinde Kavakoluğu Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale, havanın kararması nedeniyle karadan devam ediyor. Bölgedeki rüzgarlı havanın etkisi ve sarp arazi nedeniyle hızla büyüyen yangına emniyet güçlerine bağlı TOMA'lar da müdahale ediyor.

Öte yandan bölge halkı da ekiplere destek veriyor. (DHA)