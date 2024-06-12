Mersin'de Orman Ürünleri Kaçakçılığına Denetim
Mersin'de ormanlardan elde edilen ürünlerin usulsüz taşınması ve kaçakçılığın önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki orman işletme müdürlüklerince eş zamanlı denetim yapıldı. Denetimlerde, orman ürünleri taşıyan ağır tonajlı araçlar kontrol edildi. Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş da denetimlere katıldı.
Mersin'de ormanlardan elde edilen ürünlerin usulsüz taşınması ve kaçakçılığın önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.
Orman Bölge Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent genelindeki orman işletme müdürlüklerince eş zamanlı denetim yapıldı.
Uygulamalada, orman ürünleri taşıyan ağır tonajlı araçlar kontrol edildi.
Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş da denetimlere katıldı.