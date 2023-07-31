Mersin'de Organize Suç Operasyonu: 9 Gözaltı

Mersin'de organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzurunu bozan örgütsel yapı içerisinde organize şekilde hareket eden şahıslarla ilgili yaptığı çalışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütüyle de bağlantılı olan suç örgütü üyeleri olduğu, para kazançlarını uyuşturucudan elde ettiklerini ve bu paralarla da örgüte yeni elemanlar kazandırmaya çalıştıkları belirlendi. Bu sabah Özel Harekat ve dron desteğiyle, tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için 26 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, 9 şahsı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 20 gram esrar maddesi, 134 fişek ve 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - MERSİN