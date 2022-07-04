MERSİN'DE ORGANİK ATIKLAR GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR - Haberler

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MERSİN'DE ORGANİK ATIKLAR GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MERSİN'de Toroslar Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında, kurduğu Kompost Gübre Yapım Ünitesi ile organik atıkları dönüştürerek kompost gübre üretiyor.

MERSİN'de Toroslar Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında, kurduğu Kompost Gübre Yapım Ünitesi ile organik atıkları dönüştürerek kompost gübre üretiyor.

Toroslar Belediyesince ağaç budama işlemleri sırasında ortaya çıkan atıklar ile semt pazar yerlerinde oluşan sebze ve meyve atıkları çöp olmuyor, geri dönüştürülerek tarıma kazandırılıyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın, Sıfır Atık Projesi kapsamında uygulamaya koyduğu Kompost Gübre Yapım Ünitesi ile işlemden geçirilen organik atıklar, çevreye uyumlu kompost gübre haline getiriliyor.

Yaklaşık 40 günde komposta dönüşen gübre, ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda kullanılıyor. Böylece, toprağın organik maddelerce iyileştirilmesinin ve daha verimli hale getirilmesinin yanı sıra doğaya ve ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Semt pazarlarında oluşan organik atıklar ve ağaç budama işlemleri sırasında ortaya çıkan atıklar, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kompost gübre yapılmak üzere yerinde ayrıştırılarak, Toroslar Belediyesinin Kompost Gübre Yapım Ünitesi'ne getiriliyor. Burada kompost ünitesinde işlemden geçirilerek, çevreye uyumlu gübreye dönüştürülüyor.

Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Akgül, verimli kompost gübre elde etmek için asit içeren limon, domates ve sarımsak gibi atıkları da ayrıştırarak üniteye dahil etmediklerinin bilgisini verdi.

Belediye Başkanı Yılmaz, ilçe genelinde Sıfık Atık Yönetim Sistemini bir ekip ruhuyla uyguladıklarını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek 4'üncü Sıfır Atık Belgesini aldıklarının da altını çizen Başkan Yılmaz, 'Sıfır Atık, geri dönüşümün yanı sıra sağlıklı bir gelecek adına atılmış önemli bir adım. İlçemizde başlattığımız Sıfır Atık Projesi'ni de başarıyla sürdürmenin ve Mersin'de bu projeye öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda; ilçemiz genelinde oluşan park ve bahçe atıkları ile semt pazar yerlerinde oluşan atıkları diğer atıklardan ayrı toplayarak Kompost Gübre Yapım Ünitemizde öğütülmesini sağlıyoruz. Böylece organik gübre elde ederek sürdürülebilir tarıma katkı sağlayacağız' diye konuştu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Toroslar Belediyesi Hisarcık Toroslar Mersin Güncel Haberler

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