Mersin'de Operasyonda 24 Hükümlü ve 65 Şüpheli Yakalandı
Mersin'de gerçekleştirilen polis operasyonlarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 65 şüpheli yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderildi.
Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda firari 24 hükümlü ve 65 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 24 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 65 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler emniyete götürüldü, hükümlüler de işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.