Son dakika haberi... Ölü caretta caretta sahile vurdu
AA - Murat Pancar - Güncel
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Son dakika haber: Mersin'in Silifke ilçesinde kıyıda ölü caretta caretta bulundu.
Mersin'in Silifke ilçesinde kıyıda ölü caretta caretta bulundu.
Yeşilovacık Mahallesi'nde vatandaşlar, sahilde hareketsiz halde caretta caretta türü deniz kaplumbağası olduğunu gördü.
Kaplumbağanın ölü olduğunu anlayan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen Silifke Belediyesi ekipleri, caretta carettayı bulunduğu yerden kaldırdı.
AA / Murat Pancar - Güncel